Сутормин — о матче с ЦСКА: у «Зенита» есть шанс реабилитироваться за игру в Грозном

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Испытываю приятные эмоции, надеюсь, что смогу сыграть ещё 100 матчей за «Зенит». Результат игры в Грозном не порадовал, но у нас есть шанс реабилитироваться. В матче с ЦСКА будем отталкиваться от своей игры и своих сильных сторон», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Матч пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — ЦСКА состоится 13 августа на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА в четырёх встречах набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (8) — на четвёртом месте.