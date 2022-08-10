Сутормин — о матче с ЦСКА: у «Зенита» есть шанс реабилитироваться за игру в Грозном
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Испытываю приятные эмоции, надеюсь, что смогу сыграть ещё 100 матчей за «Зенит». Результат игры в Грозном не порадовал, но у нас есть шанс реабилитироваться. В матче с ЦСКА будем отталкиваться от своей игры и своих сильных сторон», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Матч пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — ЦСКА состоится 13 августа на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА в четырёх встречах набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (8) — на четвёртом месте.
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