Бруно Фукс вернулся к тренировкам в общей группе ЦСКА и может сыграть с «Зенитом»

Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс приступил к тренировкам в общей группе московской команды, сообщает пресс-служба армейцев.
Напомним, футболист пропустил больше месяца из-за воспаления сухожилия и проходил курс реабилитации на родине. Сообщается, что Фукс вместе с командой готовится к предстоящему матчу пятого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Фото: пресс-служба ЦСКА
Фото: пресс-служба ЦСКА
Матч пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — ЦСКА состоится 13 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 17:00 мск.
Напомним, Бруно Фукс перешёл в ЦСКА из бразильского «Интернасьонала» летом 2020 года. Сумма сделки — € 8 млн. За армейцев защитник провёл 11 матчей, и ещё одну игру — за дубль команды.
- 9 августа 2022
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