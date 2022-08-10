Агент Кокорина рассказал, что игрок находится на сборах с «Фиорентиной»

Тимофей Бердышев, агент российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, сообщил, что футболист находится на сборах с итальянской командой.
«Сейчас у Саши всё нормально, он полностью здоров. Сегодня Александр тренировался вместе с командой. У них проходит сбор во Флоренции. Кокорин принял участие во всём тренировочном процессе «Фиорентины», — цитирует Бердышева «Спорт-экспресс».
Ранее появилась информация, что российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет за итальянскую команду в этом сезоне.
Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака». В 11 матчах за итальянскую команду нападающий не отметился результативными действиями и заработал две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует ещё два сезона.
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