Кавазашвили: отрицаю, что Юран мог предложить сдать матч. Это профессионал до мозга костей

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию, согласно которой главный тренер «Химок» Сергей Юран в конце сезона-2021/2022 предлагал «Ростову» провести договорной матч. Сообщалось, что именно это стало причиной отставки Юрана из «Химок».



«Не верю, что Юран предлагал «Ростову» сдать матч. Сергей не тот парень, который пойдёт на такие сделки. Он — профессионал до мозга костей, футболист, который прошёл через огонь и воду, всегда доказывал свою активную позицию на поле. Я отрицаю то, что такое могло произойти.



Журналист, который дал такую информацию, видимо, опирался на слова кого-то, но он должен отвечать за свои слова. Мне интересно, как он аргументировал свою статью про Юрана, на чём основаны данные обвинения — на слухах, предположениях или фактах, которые у него имеются? Если у этого журналиста нет фактов, то он может рискнуть своей профессией. РФС обязан разобрать данный вопрос. У нас есть комитет по договорным матчам, который я возглавлял, и уже там будет проверка на самом серьёзном уровне. После этой проверки будут вызваны люди, причастные к данным слухам, и они будут вести официальную беседу. Будут составлены протоколы, подтверждающие, что было сказано этим человеком. Все материалы пойдут к нам в комитет по этике, и тогда уже будет полное разбирательство. У нас настолько серьёзный комитет по договорным матчам, что нам остаётся только констатировать их расследование: да или нет», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.