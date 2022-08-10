«Ювентус» объявил о продлении контракта со своим воспитанником Николо Фаджоли

Воспитанник «Ювентуса» Николо Фаджоли продлил контракт с туринской командой. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице.



«Николо Фаджиоли продлил контракт, который свяжет его с «Ювентусом» на следующие четыре года, до 2026 года. Фактически, Николо способствовал скачку «Кремонезе» в Серию А благодаря голам, передачам и выступлениям на высоком уровне», – говорится в официальном сообщении туринской команды.



Николо Фаджоли находится в системе «Ювентуса» с 2015 года. В прошлом сезоне 21-летний игрок выступал за «Кремонезе» на правах аренды. Всего на счету итальянского футболиста 32 игры в Серии Б, в которых он забил три гола и отдал семь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Фаджоли в € 6,5 млн.

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