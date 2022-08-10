Фабио Капелло оценил гипотетические шансы «Зенита» стать чемпионом в Серии А

Бывший главный тренер сборной России по футболу, итальянский специалист Фабио Капелло ответил на вопрос, смог бы гипотетически санкт-петербургский «Зенит» стать чемпионом в Серии А.
«Смог бы «Зенит» выигрывать чемпионства в Италии, как в России? Никаких сравнений между Россией и Италией быть не может. Уровень чемпионата Италии в разы выше, чем РПЛ», — сказал Капелло в интервью «РБ Спорт».
Напомним, с сезона-2011/2012 в Серии А была гегемония туринского «Ювентуса», прервавшаяся чемпионством миланского «Интера» в сезоне-2020/2021.
«Зенит» выигрывает Российскую Премьер-Лигу на протяжении последних четырёх сезонов. После четвёртого тура нынешнего сезона-2022/2023 «Зенит» с восемью очками занимает шестую строчку в таблице. В следующем матче команда встретится с московским ЦСКА. Встреча состоится 13 августа на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
- 10 августа 2022
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