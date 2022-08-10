«Реал» — «Айнтрахт»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 10 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором мадридский «Реал» сыграет против немецкого «Айнтрахта». Встреча пройдёт в столице Финляндии, Хельсинки, на стадионе «Олимпиастадион». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Игру обслужит бригада арбитров во главе с британцем Майклом Оливером. Помогать ему будут англичане Стюарт Бёрт и Саймон Беннет, резервным судьёй назначен Донатас Румшас из Литвы.



Напомним, мадридский «Реал» сыграет в матче на правах победителя Лиги чемпионов. В финале «сливочные» обыграли английский «Ливерпуль» со счётом 1:0. «Айнтрахт» является обладателем трофея Лиги Европы. В борьбе за титул немецкий клуб оказался сильнее шотландского «Рейнджерс». В основное время команды сыграли вничью 1:1, и победитель определился в серии послематчевых пенальти, в которой «Айнтрахт» переиграл соперников из Глазго – 5:4.