Полузащитник «Ман Сити» Бернарду Силва рассказал о конкуренции за место в основе

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался касательно конкуренции за место в основном составе команды.



«Это футбол на высшем уровне. Если вы хотите играть за такой большой клуб, как «Ман Сити», клуб, который борется за все титулы, вам это понравится. Это касается не только «Ман Сити» — я считаю, что в «Ливерпуле», «Челси», «Реале», «Барселоне», «Баварии» и «Ювентусе» в раздевалке происходит соревнование, потому что эти команды великолепны. И ты знаешь, что если у тебя не получится сделать всё возможное, рядом с тобой всегда есть парень, который так же хорош, как и ты, и он собирается занять твоё место», – поделился Силва в интервью британскому изданию ESPN.



Напомним, в первом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» со счётом 2:0. В следующем туре «горожане» встретятся с «Борнмутом». Матч состоится 13 августа, начало — в 17:00 мск.

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