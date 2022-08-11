Анчелотти стал первым тренером в истории, завоевавшим четыре трофея Суперкубка УЕФА

Итальянский специалист Карло Анчелотти стал первым тренером в истории, кому удавалось четыре раза выигрывать трофей Суперкубка Уефа. Этого достижения он добился благодаря сегодняшней победе «Реала» над «Айнтрахтом», в котором мадридская команда обыграл клуб из Германии со счётом 2:0.

Ранее Анчелотти дважды брал трофей Суперкубка УЕФА с итальянским «Миланом» (2003, 2007) и дважды с «Реалом» (2014, 2022). В нынешнем году «Реал» смог сыграть в матче за трофей благодаря победе в Лиге чемпионов, в финале обыграв «Ливерпуль» со счётом 1:0.

Матч за Суперкубок УЕФА проходил в столице Финляндии, городе Хельсинки, на стадионе «Олимпиастадион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Мадридский «Реал» обыграл «Айнтрахт» со счётом 2:0 благодаря голам Давида Алабы и Карима Бензема. Следующий матч «Реала» состоится в рамках испанской Примеры: в первом туре «сливочные» сыграют против «Альмерии». Игра состоится 14 августа, начало в 23:00 мск.