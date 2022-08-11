Тони Кроос – рекордсмен Суперкубка УЕФА

Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос стал абсолютным рекордсменом по победе в матчах за Суперкубок УЕФА. Футболист смог завоевать этот трофей уже пять раз и обогнать Дани Алвеса и Паоло Мальдини, у которых по четыре трофея соответственно. Этого достижения немец смог добиться после сегодняшнего матча, в котором мадридский «Реал» обыграл немецкий «Айнтрахт» со счётом 2:0.

Ранее Кроос выигрывал этот титул в составе мюнхенской «Баварии», а также трижды в составе мадридского «Реала». Для футболиста это уже четвертый трофей Суперкубка УЕФА в составе испанской команды.

Матч за Суперкубок УЕФА проходил в столице Финляндии, городе Хельсинки, на стадионе «Олимпиастадион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Мадридский «Реал» обыграл «Айнтрахт» со счётом 2:0 благодаря голам Давида Алабы и Карима Бензема. Следующий матч «Реала» состоится в рамках испанской Примеры: в первом туре «сливочные» сыграют против «Альмерии». Игра состоится 14 августа, начало в 23:00 мск.