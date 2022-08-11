Видеообзор победы «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА с «Айнтрахтом»

В среду, 10 августа, в Хельсинки состоялся матч за Суперкубок УЕФА. Победитель Лиги чемпионов прошлого сезона мадридский «Реал» встретился с обладателем трофея Лиги Европы франкфуртским «Айнтрахтом». Игра завершилась победой чемпионов Испании со счётом 2:0.



На 37-й минуте австрийский защитник «Реала» Давид Алаба забил первый гол с передачи опорного полузащитника Каземиро. Вскоре капитан мадридцев Бензема мог удвоить преимущество команды после отличного паса Крооса, но мяч прошёл в полуметре от штанги. Лидер «Реала» забил уже во втором тайме. На 65-й минуте Бензема воспользовался пасом Винисиуса с левого фланга – 2:0. Неплохие возможности отличиться также были у самого бразильца, чей удар отразил Трапп, и Каземиро, который попал в перекладину.

«Реал» владел мячом 57% игрового времени и нанёс 13 ударов, в то время как немецкая команда угрожала воротам Куртуа шесть раз. У мадридцев шесть попаданий в створ, у франкфуртцев – три. Подопечные Карло Анчелотти подали три угловых против одного у соперника, а также один раз пробили в каркас ворот. В оборонительной фазе «Реал» отобрал мяч 18 раз, игроки «Айнтрахта» – 13.