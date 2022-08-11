Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федерико Вальверде: отмечу Каземиро. Он останавливал все атаки и не просто так стал MVP

Федерико Вальверде: отмечу Каземиро. Он останавливал все атаки и не просто так стал MVP
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде оценил победу над «Айнтрахтом» в матче за Суперкубок УЕФА и объяснил, почему бразилец Каземиро был лучшим на поле.

«Наши эмоции – счастье. Мы не просто начали сезон с победы и завоевали ещё один титул, но и показали отличную игру как в атаке, так и в обороне. Из всех на поле я бы выделил Каземиро. Его заслуга в том, какой контроль у нас сегодня был. Он останавливал все атаки соперника, закрывал пространство и восстанавливал нашу игру. Не просто так Каземиро стал MVP матча. Хотя отмечу и заслугу Куртуа. Идём дальше, потому что сезон обещает быть долгим и тяжёлым. Чем больше игр и соревнований, тем лучше. Мы будем наслаждаться ими», – сказал Вальверде в интервью Real Madrid TV.

В сезоне-2021/22 «Реал» выиграл испанскую Примеру и Лигу чемпионов. Также «сливочные» стали обладателями Суперкубка Испании. Новый сезон команда Карло Анчелотти начала с завоевания Суперкубка УЕФА. Победу со счётом 2:0 в матче с немецким «Айнтрахтом» принесли голы Давида Алабы и Карима Бензема.

Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира

Новость по теме
Видеообзор победы «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА с «Айнтрахтом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022