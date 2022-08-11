Федерико Вальверде: отмечу Каземиро. Он останавливал все атаки и не просто так стал MVP

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде оценил победу над «Айнтрахтом» в матче за Суперкубок УЕФА и объяснил, почему бразилец Каземиро был лучшим на поле.



«Наши эмоции – счастье. Мы не просто начали сезон с победы и завоевали ещё один титул, но и показали отличную игру как в атаке, так и в обороне. Из всех на поле я бы выделил Каземиро. Его заслуга в том, какой контроль у нас сегодня был. Он останавливал все атаки соперника, закрывал пространство и восстанавливал нашу игру. Не просто так Каземиро стал MVP матча. Хотя отмечу и заслугу Куртуа. Идём дальше, потому что сезон обещает быть долгим и тяжёлым. Чем больше игр и соревнований, тем лучше. Мы будем наслаждаться ими», – сказал Вальверде в интервью Real Madrid TV.



В сезоне-2021/22 «Реал» выиграл испанскую Примеру и Лигу чемпионов. Также «сливочные» стали обладателями Суперкубка Испании. Новый сезон команда Карло Анчелотти начала с завоевания Суперкубка УЕФА. Победу со счётом 2:0 в матче с немецким «Айнтрахтом» принесли голы Давида Алабы и Карима Бензема.

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