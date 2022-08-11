Каземиро: «Реал» обязан пытаться выигрывать всё, что возможно

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал победу в матче с «Айнтрахтом» (2:0) в Суперкубке УЕФА.
«Я испытываю ту же радость и гордость, которые я испытал, когда выиграл свой первый трофей с «Реалом». Каждый трофей — это плод усердной работы, предельной концентрации и психологии. Я знаю, что мы все приложили усилия, чтобы получить право на участие в этом поединке и победить.
«Реал» обязан пытаться выигрывать всё, что возможно. Эта команда живёт победами. Победы никого не удивляют, а если мы проигрываем, мы сразу подвергаемся критике. Трофеи, волшебные вечера, важные игры. Вот что необходимо этому клубу. Мы голодны и мотивированны. Но давайте пока не будем говорить о шести трофеях. Давайте порадуемся этому кубку, а затем будем думать, как выиграть следующий», — цитирует Каземиро пресс-служба УЕФА.
10 августа «Реал» в пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА, тем самым повторив рекорд «Барселоны» и «Милана», которые также по пять раз побеждали в поединках за подобный трофей.
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