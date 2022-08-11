Тибо Куртуа назвал «Реал» величайшим клубом

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа дал комментарий после победы в матче за Суперкубок УЕФА с «Айнтрахтом» (2:0).
«Мы провели очень качественную игру. В трёх финалах нам удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности.
Когда «Мадрид» играет в финале, обычно, он его выигрывает. Пэтому «Реал» и считается величайшим клубом», — цитирует Куртуа Marca.
Матч за Суперкубок УЕФА проходил в столице Финляндии, Хельсинки, на стадионе «Олимпиастадион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Реал» обыграл «Айнтрахт» со счётом 2:0 благодаря голам Давида Алабы и Карима Бензема. Лучшим футболистом этой встречи был признан Каземиро.
Следующая игра «лос бланкос» состоится в рамках испанской Примеры: в первом туре подопечные Карло Анчелотти сыграют против «Альмерии». Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 23:00 мск.
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