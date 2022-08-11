Николо Дзаньоло не перешёл в «Тоттенхэм» из-за Жозе Моуринью

Итальянский полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло не перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» из-за главного тренера итальянской команды Жозе Моуринью.
По информации Corriere dello Sport, английский клуб был готов взять футболиста в аренду с возможностью выкупа игрока за € 50 млн. Моуринью же настаивал, чтобы итальянцы именно купили Дзаньоло за ту же сумму.
23-летний Николо Дзаньоло в «Роме» с лета 2018 года. За это время он провёл за «волков» 111 матчей во всех турнирах и забил 22 мяча.
Футболист дважды рвал крестообразные связки – он пропустил периоды с января по июль 2020-го и с сентября 2020-го по май 2021-го.
В минувшем сезоне Дзаньоло принял участие в 42 матчах «Ромы», в которых забил восемь голов, в том числе победный «Фейеноорду» в финале Лиги конференций.
- 11 августа 2022
-
10:12
-
10:01
-
09:53
-
09:45
-
09:30
-
09:03
-
08:59
-
08:49
-
08:30
-
08:24
-
08:06
-
08:00
-
07:25
-
07:03
-
07:00
-
06:51
-
06:43
-
06:33
-
06:24
-
05:56
-
05:46
-
05:39
-
05:21
-
04:53
-
04:53
-
04:29
-
04:18
-
03:49
-
03:15
-
03:00
-
02:57
-
02:33
-
02:23
-
02:10
-
01:51