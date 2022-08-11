Николо Дзаньоло не перешёл в «Тоттенхэм» из-за Жозе Моуринью

Итальянский полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло не перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» из-за главного тренера итальянской команды Жозе Моуринью.



По информации Corriere dello Sport, английский клуб был готов взять футболиста в аренду с возможностью выкупа игрока за € 50 млн. Моуринью же настаивал, чтобы итальянцы именно купили Дзаньоло за ту же сумму.



23-летний Николо Дзаньоло в «Роме» с лета 2018 года. За это время он провёл за «волков» 111 матчей во всех турнирах и забил 22 мяча.



Футболист дважды рвал крестообразные связки – он пропустил периоды с января по июль 2020-го и с сентября 2020-го по май 2021-го.



В минувшем сезоне Дзаньоло принял участие в 42 матчах «Ромы», в которых забил восемь голов, в том числе победный «Фейеноорду» в финале Лиги конференций.

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