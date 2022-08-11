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Галлиани предложил создать Суперлигу без участия команд АПЛ

Галлиани предложил создать Суперлигу без участия команд АПЛ
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Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани выступил с предложением об учреждении Суперлиги, в которой не будут участвовать клубы английской Премьер-лиги (АПЛ).

«Клубы АПЛ зарабатывают в четыре раза больше, чем клубы серии А. «Монца» получит 33 миллиона евро за ТВ-права, из которых три мы должны отдать серии B. Только что вышедший в АПЛ клуб получает 160 миллионов евро. Как нам соперничать с «Ноттингем Форест»? Как мне остановить такую тенденцию в мировой экономике? Брексит должен быть и в футболе. Без англичан это будет настоящее европейское соревнование», — приводит слова функционера Daily Mail cо ссылкой на Tuttosport.

Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Однако спустя два дня турнир покинули несколько команд, и проект был приостановлен.

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