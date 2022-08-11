В «Спартаке» рассказали об идее сыграть товарищеский матч с «Црвеной Звездой»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал об идее сыграть товарищеский матч с «Црвеной Звездой». Он сообщил, что московская команда намеревается это сделать, но пока не согласовывала нюансы.



«Такая идея у «Спартака» есть. Но рано говорить о деталях», — сказал Дмитрий Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил о готовности проводить матчи с российскими клубами вопреки политической обстановке. Напомним, летом сербский клуб уже провёл одну товарищескую игру с «Зенитом». Встреча состоялась в Сочи и завершилась победой российской команды со счётом 2:1.



Напомним, УЕФА отстранил российские команды от международных турниров из-за ситуации на Украине.