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КДК РФС направил дело Широкова по отстранению от футбола на новое рассмотрение

КДК РФС направил дело Широкова по отстранению от футбола на новое рассмотрение
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что дело по отстранению Романа Широкова от футбольной деятельности было отправлено на новое рассмотрение. Напомним, запрет на экс-футболиста сборной России был наложен за то, что он избил судья в матче любительских команд.

«Все помнят, что комитет по этике и безопасности Федерации футбола Москвы вынес решение в отношении Широкова запретить ему участие в футбольной деятельности. Широков подал апелляционную жалобу в КДК на отмену решения. Широков и представители Федерации приняли участие в конференции. Установили, что со стороны Широкова было дисциплинарное нарушение, связанное с оскорблением судейской бригады. Установили также, что дело Широкова попадает под действие дисциплинарного регламента и должно было быть рассмотрено в КДК федерации футбола Москвы. Широков является начальником команды «Строгино-2008», следовательно имеет право находиться в технической зоне и попадает под дисциплинарный регламент.

Решение: удовлетворить заявление Широкова частично. В связи с допущенными процессуальными решениями было принято решение отменить решение комитета по этике Федерации футбола Москвы и направить дело Широкова на новое рассмотрение в контрольно-дисциплинарный комитет футбола Москвы. Необходимо учесть все процессуальные требования», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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