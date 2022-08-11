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Во «Фрайбурге» сообщили, что никогда не интересовались Даниилом Фоминым

Во «Фрайбурге» сообщили, что никогда не интересовались Даниилом Фоминым
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Спортивный директор «Фрайбурга» Клеменс Хартенбах прокомментировал слухи о том, что немецкий клуб был заинтересован в приобретении полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина.

«Всё, что я могу вам сказать, это то, что мы не рассматриваем и не рассматривали Даниила Фомина как потенциального новичка «Фрайбурга», — сказал Хартенбах в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Фрайбург» проявлял интерес к Фомину, а представителей игрока спрашивали о возможном переходе в эту команду.

25-летний полузащитник перешёл в «Динамо» из «Уфы» летом 2020 года. За бело-голубых Фомин провёл 70 матчей, забил 20 мячей и отдал девять голевых передач. Осенью 2020 года игрок дебютировал за сборную России.

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