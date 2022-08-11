Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диего Коста в скором времени станет игроком «Райо Вальекано»

Диего Коста в скором времени станет игроком «Райо Вальекано»
Комментарии

Испанский нападающий Диего Коста в скором времени станет игроком «Райо Вальекано». По сведениям издания Marca, футболист подпишет контракт с клубом уже в этот четверг.

По сведениям источника, в возвращении Косты в клуб, за который он ранее выступал в сезоне-2011/2012, участвовал президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса. Он лично вёл переговоры, а также смог добиться согласия на переход от других членов руководства клуба, которые были против этой сделки. Коста подпишет с клубом однолетний контракт с зарплатой € 1,5 млн + возможными бонусами.

Напомним, последний матч Диего Коста провёл 12 декабря 2021 года, когда выиграл Кубок Бразилии в составе «Атлетико Минейро». Ранее испанский форвард выступал за такие клубы, как мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси».

Фанаты «Баварии» кричат «Hala Madrid» Левандовскому

Новость по теме
Анчелотти: Бензема — самый важный игрок в мире
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022