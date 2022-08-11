Испанский нападающий Диего Коста в скором времени станет игроком «Райо Вальекано». По сведениям издания Marca, футболист подпишет контракт с клубом уже в этот четверг.
По сведениям источника, в возвращении Косты в клуб, за который он ранее выступал в сезоне-2011/2012, участвовал президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса. Он лично вёл переговоры, а также смог добиться согласия на переход от других членов руководства клуба, которые были против этой сделки. Коста подпишет с клубом однолетний контракт с зарплатой € 1,5 млн + возможными бонусами.
Напомним, последний матч Диего Коста провёл 12 декабря 2021 года, когда выиграл Кубок Бразилии в составе «Атлетико Минейро». Ранее испанский форвард выступал за такие клубы, как мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси».
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