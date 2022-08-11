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Харви Эллиотт подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

Харви Эллиотт подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем»
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19-летний полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт подписал новый долгосрочный контракт с командой, сообщает официальный сайт красных.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027. Всего за взрослую команду мерсисайдцев Эллиотт провёл 22 матча, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Полузащитник является воспитанником лондонского «Фулхэма». К системе «Ливерпуля» Эллиотт присоединился летом 2019 года, сезон-2020/2021 провёл в аренде в «Блэкберне». Он провёл одну игру за сборную Англии до 21 года.

В 1-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» — 2:2. Голы за красных на счету Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса, за «дачников» дублем отличился Александр Митрович. В матче следующего тура «Ливерпуль» встретится с «Кристал Пэлас».

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