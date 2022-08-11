Футболистка сборной Англии Милли Брайт подписала новый контракт с «Челси»
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28-летняя защитница сборной Англии Милли Брайт подписала новый контракт с лондонским «Челси». По нему футболистка проведёт в составе синих ещё три сезона, сообщается на официальном сайте команды.
Вице-капитан сборной Англии находится в «Челси» дольше всех ныне играющих в команде игроков. Она перешла в команду в 2014 году и выиграла в составе синих 13 трофеев, среди них шесть чемпионских титулов и Кубок Англии.
За сборную Англии Брайт провела в общей сложности 58 матчей. На победном чемпионате Европы, который прошёл этим летом, защитница выходила в каждом из шести матчей в стартовом составе. По итогам четвертьфинального матча с Испанией (2:1 в пользу англичанок) Брайт была признана лучшим игроком матча.
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