Футболистка сборной Англии Милли Брайт подписала новый контракт с «Челси»

28-летняя защитница сборной Англии Милли Брайт подписала новый контракт с лондонским «Челси». По нему футболистка проведёт в составе синих ещё три сезона, сообщается на официальном сайте команды.

Вице-капитан сборной Англии находится в «Челси» дольше всех ныне играющих в команде игроков. Она перешла в команду в 2014 году и выиграла в составе синих 13 трофеев, среди них шесть чемпионских титулов и Кубок Англии.

За сборную Англии Брайт провела в общей сложности 58 матчей. На победном чемпионате Европы, который прошёл этим летом, защитница выходила в каждом из шести матчей в стартовом составе. По итогам четвертьфинального матча с Испанией (2:1 в пользу англичанок) Брайт была признана лучшим игроком матча.