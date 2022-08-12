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Сборная Бразилии не хочет переигрывать прерванный матч квалификации ЧМ-2022 с Аргентиной

Сборная Бразилии не хочет переигрывать прерванный матч квалификации ЧМ-2022 с Аргентиной
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Президент бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес заявил, что сборная Бразилии не хочет переигрывать матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Аргентины.

«Учитывая позицию тренерского штаба, мы намерены обратиться в ФИФА, чтобы матч не был сыгран. Я приложу все усилия, чтобы помочь тренерскому штабу. Наш приоритет выиграть шестой чемпионат мира. Мы хотим добиться, чтобы этот матч не состоялся»,- приводятся слова Родригеса на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.

Напомним, матч между Бразилией и Аргентиной должен был состояться 5 сентября 2021 года в Сан-Паулу. Однако Практически сразу после стартового свистка матч был остановлен. Причиной послужило то, что по версии органов здравоохранения Бразилии, игроки нарушили правила въезда в страну, указав некорректные данные о местах своего пребывания в течение последних двух недель. Переигровка назначен на 5 сентября 2022 года. При этом, обе сборные уже квалифицировались в финальную стадию ЧМ-2022.

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