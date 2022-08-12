Сборная Бразилии не хочет переигрывать прерванный матч квалификации ЧМ-2022 с Аргентиной

Президент бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес заявил, что сборная Бразилии не хочет переигрывать матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Аргентины.
«Учитывая позицию тренерского штаба, мы намерены обратиться в ФИФА, чтобы матч не был сыгран. Я приложу все усилия, чтобы помочь тренерскому штабу. Наш приоритет выиграть шестой чемпионат мира. Мы хотим добиться, чтобы этот матч не состоялся»,- приводятся слова Родригеса на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.
Напомним, матч между Бразилией и Аргентиной должен был состояться 5 сентября 2021 года в Сан-Паулу. Однако Практически сразу после стартового свистка матч был остановлен. Причиной послужило то, что по версии органов здравоохранения Бразилии, игроки нарушили правила въезда в страну, указав некорректные данные о местах своего пребывания в течение последних двух недель. Переигровка назначен на 5 сентября 2022 года. При этом, обе сборные уже квалифицировались в финальную стадию ЧМ-2022.
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