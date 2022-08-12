Сутормин: ЦСКА станет претендентом на золото, если будет так же выглядеть на дистанции

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о ближайшем сопернике команды в чемпионате России.



«Никого из конкурентов нельзя сбрасывать со счетов. Каждый год какая-то команда оказывает на нас давление на пути к чемпионству. ЦСКА — топ-клуб для нашей страны. Понятно, что у всех бывают неудачные полосы, но сейчас армейцы начали сезон очень хорошо. Новый тренер, приехали легионеры, восстановились российские ребята, и команда показывает симпатичный футбол. Если они так же уверенно будут выглядеть на дистанции, станут одними из претендентов на золотые медали. Все большие клубы начали сезон неплохо. Нам же надо больше внимания обращать на свою игру и стараться делать на поле максимум возможного», – приводит слова Сутормина пресс-служба сине-бело-голубых в digital-программе «PROЗенит», опубликованной перед матчем пятого тура РПЛ с ЦСКА.



Игра «Зенит» – ЦСКА состоится в субботу, 13 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Команда Сергея Семака подходит к нему на четвёртом месте в турнирной таблице: сине-бело-голубые победили дома «Крылья Советов» (3:0) и «Локомотив» (5:0), но в выездных матчах с «Химками» и «Ахматом» потеряли очки (1:1 и 0:0 соответственно). ЦСКА после четырёх туров лидирует в РПЛ с 10 очками.