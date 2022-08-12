Перешедший из «Торино» в «Ювентус» Бремер: здесь я смогу побороться за важные титулы

Бразильский новичок «Ювентуса» Бремер на официальной презентации поделился мыслями после перехода и сообщил, под каким номером будет выступать за чёрно-белых.
«Присоединиться к «Ювентусу» было правильным решением, поскольку это клуб, который стремится всегда быть на вершине. Говорил с Джорджо Кьеллини – он сказал, что я могу взять его футболку с третьим номером. Оборона в три центральных защитника отличается от схемы с четвёркой, но я учусь и стараюсь приспособиться к такой игровой модели. Считаю себя одним из лучших защитников Италии. Мы сосредоточены на том, чтобы успешно начать сезон матчем против «Сассуоло». Хотим вернуть «Ювентус» в нужное русло и постоянно побеждать. Это клуб, в котором я смогу побороться за важные титулы», – цитирует Бремера официальный сайт «Ювентуса».
Напомним, по итогам прошлого сезона бразилец был признан лучшим защитником Серии А. С лета 2018 года Бремер выступал за «Торино», в составе которого провёл 110 матчей, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.
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