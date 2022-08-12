Клубы чемпионата Украины не будут платить за судейство в новом сезоне

Украинские клубы не будут платить за судейство в новом сезоне УПЛ.

«Клубы УПЛ не будут платить за судейство. В прошлых сезонах клубам обходилось это в копеечку. Арбитры будут получать деньги, но уже не клубы будут платить. Раньше один матч для клуба обходился в 150 тыс. гривен (246 тыс. рублей) с учётом обслуживания матча U19. Эти деньги на счёт УПЛ даст Украинская ассоциация футбола, а они, в свою очередь, получат эти деньги от УЕФА. Там есть определённые программы. Это солидная поддержка для команд», — сказал журналист Игорь Бурбас на своём YouTube-канале.

Напомним, первый тур нового сезона чемпионата Украины запланирован на 23 августа. Прошлый сезон был завершён досрочно, победителем был объявлен донецкий «Шахтёр».