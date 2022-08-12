Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Фиорентине» рассказали о ситуации с Александром Кокориным

В «Фиорентине» рассказали о ситуации с Александром Кокориным
Комментарии

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо сообщил, что российский нападающий Александр Кокорин вернулся в общую группу.

«Сегодня футболисты «Фиорентины» проведут вечернюю тренировку, но могу точно сказать, что Кокорин будет заниматься в общей группе. Да, Кокорина вернули в группу на постоянной основе», — приводи слова Ди Франческо РБ Спорт.

Ранее сообщалось, что Кокорин останется в «Фиорентине», но не выступит за команду в новом сезоне.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, куда перешёл из московского «Спартака». В составе итальянского клуба он провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

«Кокорин попал в страну чудес». «Фиорентина» не знает, как избавиться от россиянина «Кокорин попал в страну чудес». «Фиорентина» не знает, как избавиться от россиянина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022