Уткин: «Урал» глупо уволил Шалимова. Расстояние между провалом и популярностью — один тур

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался в преддверии матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» — «Урал». Игра пройдёт сегодня, 12 августа, в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.

«Я проснулся в пятницу, посмотрел в календарь… Вечером «Факел» играет дома с «Уралом». Почему это интересно? Да потому, что «Факел» носят на руках, а в «Урале» сменили тренера (холодные факты, ноль оценок). При этом если допустить, что «Урал» выиграет, он обойдёт счастливый «Факел» в таблице.

«Уралу» не с чего, там и тренера-то нет. Не назначили ещё. Но тем не менее: вот грань — старт «Урала» считается провалом, там тренера за это уволили. А «Факел» все любят, что я не собираюсь ставить под сомнение.

Между тем вот грохнет, допустим, сейчас «Урал» воронежцев, и ведь одним махом обойдёт их в таблице. Я к тому, что глупо Шалимова уволили. Вот если бы он сейчас этим шансом не воспользовался — вот тут время пришло бы.

Одна игра! Но «Факел» все любят, а «Урал» рифмуется со словом «провал». Между тем с точки зрения таблицы — прагматичная дама — расстояние между провалом и популярностью ровно в один тур. Очная встреча.

Посмотрю этот матч. Если популярный «Факел» не сможет дома прибить аутсайдера без тренера — ну, тогда на кой это всё… Вот и посмотрим», — написал Уткин в своём телеграм-канале.