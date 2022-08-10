«Факел» — «Урал». Воронежцы добудут первую победу после возвращения

12 августа состоится матч 5-го тура чемпионата России «Факел» — «Урал». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Факел»: поставить на победу воронежцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех екатеринбуржцев оценивается в 3.30. На ничью дают коэффициент 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура РПЛ «Факел» — «Урал» 12 августа 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра 5-го тура чемпионата России «Факел» — «Урал» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.83. Если забьёт «Факел», сыграет коэффициент 1.24. Гол «Урала» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Факел» — «Урал» (12.08.2022)

Болельщики «Факела» заждались первой победы в РПЛ после почти что двадцатилетней паузы. Время идёт, а противный ноль в графе «победы» продолжает нервировать поклонников воронежского клуба. Хотя оптимизм остаётся важной составляющей поддержки команды, поэтому стадион в пятницу будет забит до отказа. Встреча с «Уралом» преподносится как реальный шанс взять три очка.

Пока воронежцы могут занести себе в актив два ничейных исхода, которые они добыли в сложных матчах с сильными соперниками. В стартовом туре обнаружили слабые места в обороне «Краснодара» и завершили игру вничью (2:2). Следующее пополнение турнирного баланса произошло уже в домашней игре с «Динамо». В ярком и открытом матче заслужили ещё одну ничью (3:3). Отметим, что подопечные Олега Василенко набирают очки исключительно в результативных матчах.

В минувшем туре «Факел» получил урок по перестройке тактической схемы в перерыве от ЦСКА — 1:4. Первый тайм выездного матча сложился для воронежцев удачно — в одной из редких контратак сумели открыть счёт. Нарушение правил в штрафной армейцев привело к назначению пенальти, который безукоризненно исполнил Гонгадзе. Это уже второй гол нападающего в сезоне. Георгий — главная надежда команды в атаке.

Футболисты «Факела» отправились на перерыв при счёте 1:0 в свою пользу. Но удержать преимущество не сумели, поскольку наставник ЦСКА Федотов несколько видоизменил структуру игры своей команды. Это стало крайне неприятным сюрпризом для воронежцев. Молодому голкиперу Илье Свинову пришлось четыре раза доставать мяч из сетки во втором тайме. Наладить внятную контригру стало для гостей непосильной задачей. Провалы в обороне — это минус.

Хотя у тренерского штаба была практически неделя для исправления системных просчётов. Оборона часто действует без должного взаимопонимания, что особенно важно при игре с высокой линией защиты. Попадая под прессинг соперника, футболисты «Факела» грешат неточными передачами и позволяют противнику организовывать контратаки, нагнетать угрозу у ворот Свинова.

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Насколько «Урал» в своём текущем состоянии представляет угрозу воронежцам, угадать сложно. Команда проиграла четыре раза подряд на старте сезона, что предсказуемо привело к отставке главного тренера Игоря Шалимова. Президент «Урала» в очередной раз показал свой горячий нрав и не стал давать время тренерскому штабу на исправление ситуации. Оргвыводы последовали немедленно после неудачной игры со «Спартаком» (0:2).

После трёх поражений на старте наставник «Урала» Игорь Шалимов вернулся к схеме с пятью защитниками, отказавшись от более прогрессивной модели, которую использовал в концовке прошлого сезона. С «ложной девяткой» в исполнении Бикфалви и ртутной атакой «шмели» радовали глаз комбинационной игрой. Это помогло решить задачу выживания в РПЛ, но клуб на старте нового розыгрыша получил слишком серьёзных соперников.

Стоит отметить, что футболисты «Урала» не сумели чётко подстроиться под новую расстановку, чем и воспользовался «Спартак». Уже в первом тайме соперник дважды наказал за провалы в обороне. После перерыва Шалимов вновь попробовал передвинуть в атакующий блок дополнительных игроков. Моменты у ворот «Спартака» появились, но подвела реализация. Судя по последней информации, выводить из кризиса «Урал» доверено харизматичному специалисту Спартаку Гогниеву.

История очных встреч соперников довольно скудна. Предстоящие оппоненты провели между собой семь игр. Четыре победы в активе футболистов «Урала», дважды зафиксирован ничейный исход, и один матч завершил в свою пользу «Факел». Последняя очная дуэль состоялась в Воронеже в Кубке России. Тогда хозяева одержали победу со счётом 2:1. Запомним этот факт.

Воронежский «Факел» в каждом из четырёх сыгранных туров действовал открыто, стараясь добиваться успеха через атакующие действия. Пока подобная тактическая установка не позволяет стабильно набирать очки, но забитые мячи в любом матче воронежцев практически гарантированы. В каждой из четырёх встреч забито минимум три мяча и соперники обменялись голами.

Стоит предположить, что тенденция продолжится, поскольку менять свой стиль Олег Василенко пока не планирует. Предполагаемый наставник «Урала» Спартак Гогниев также известен стремлением играть в атакующем ключе. Перед новым тренером футболисты «шмелей», весьма вероятно, постараются выложиться на 110%. На наш взгляд, довольно перспективно смотрится ставка «тотал больше 2.5 мяча и обе команды забьют» с коэффициентом 2.31. Также можно было рискнуть и проверить победу хозяев за 2.21.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — «Урал» 12 августа 2022 года

Воронежский «Факел» задолжал своим преданным поклонникам победу. Напрашивается вывод, что стремление набрать три очка подтолкнёт их к активным атакующим действиям с первых минут встречи. В открытой игре у футболистов «Урала» появится шанс успешно провести контратаку и нанести точный удар. Весьма вероятно, что в матче будет забито не менее трёх мячей и голами отметится каждая из команд.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе команды забьют за коэффициент 2.31.

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