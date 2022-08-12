Гаджиев: если бы Керимов вложил миллиарды в молодёжь, футбол в Дагестане пустил бы корни

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев вспомнил о временах работы в «Анжи».



«Как скоро единоборства в Дагестане станут по популярности спортом номер два? Смотря что считать популярностью. Если спортивные достижения и титулы, то этого, наверное, никогда не произойдёт, дагестанцы в единоборствах лучшие в мире. А по массовости футбол уже не уступает. В Махачкале есть школа Александра Маркарова, которую он развивает больше 20 лет, но после открытия нашей динамовской школы на отбор всё равно пришло невероятное число детей. Болельщиков на матчах первой команды тоже прибавляется, игру последнего тура с «Шинником» посетили больше восьми тысяч человек.



Если бы Сулейман Керимов вложил свои миллиарды в молодёжь и проект, подобный «Динамо», футбол в Дагестане пустил бы гораздо более глубокие корни, чем после взлёта и падения «золотого» «Анжи». Однозначно. При этом приглашение отдельных звёзд усилило бы то, о чём спрашиваете. Сулейман, между прочим, изначально хотел развивать футбол с упором на массовость и подготовку собственных кадров. Запомнилась его фраза во время наших бесед той поры, не знаю, насколько уж она форматна: «Не стану покупать за миллионы африканца или бразильца, который покрутит на поле задницей и уедет. У нас таких и без «Анжи» хватает. Если приедут, пусть научат играть мальчишек».



Так было в начале. Потом появились другие люди и стали подводить Керимова к другим мыслям. В итоге всё закончилось печально», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

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