Клубы РПЛ обсудят новое партнёрство по Кубку России, несмотря на решение выбрать «Яндекс»

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что клубы проведут обсуждение нового партнёрства по Кубку России, несмотря на решение выбрать «Яндекс».
«Как руководитель лиги я обязан сегодня довести до клубов поступившее обновлённое предложение партнёрства Кубка России.
Важно услышать мнение коллег, которые были максимально погружены в эту тему и были вчера убедительны в своих аргументах в пользу принятого накануне решения», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее появилась информация, что клубы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на общем совещании выбрали в качестве партнёров «Яндекс» и BetBoom. Окончательное решение будет принимать бюро исполкома или исполком РФС.
- 12 августа 2022
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