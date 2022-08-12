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Бруно Фукс: «Зенит» не проблема для ЦСКА. Их можно и нужно обыгрывать

Бруно Фукс: «Зенит» не проблема для ЦСКА. Их можно и нужно обыгрывать
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Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс высказался о предстоящем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы сыграют с «Зенитом». Встреча состоится завтра, 13 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«Зенит» не проблема для нас. Их можно и нужно обыгрывать. Такой ЦСКА способен на это. Ты же сам видел, как команда играет», — приводит слова Бруно Фукса «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги ЦСКА возглавляет турнирную таблицу. Армейская команда набрала 10 очков за четыре тура РПЛ. «Зенит» (8) – на шестом месте. Сине-бело-голубые являются действующими чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.

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