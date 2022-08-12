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УЕФА не включил Месси и Роналду в топ-15 игроков сезона-2021/2022

УЕФА не включил Месси и Роналду в топ-15 игроков сезона-2021/2022
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не вошли в топ-15 игроков сезона-2021/2022 в рейтинге УЕФА.

Три номинанта на награду лучшему игроку прошлого сезона – Карим Бензема («Реал» и сборная Франции), Тибо Куртуа («Реал» и сборная Бельгии), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити» и сборная Бельгии). Игроки за пределами первой тройки в результате голосования расположились следующим образом:

4. Роберт Левандовски.
5. Лука Модрич.
6. Садио Мане.
7. Мохамед Салах.
8. Килиан Мбаппе.
9. Винисиус Жуниор.
10. Вирджил ван Дейк.
11. Бернарду Силва.
12. Филип Костич.
13. Лоренцо Пеллегрини.
14. Трент Александер-Арнольд.
15. Фабиньо.

Список претендентов на звание лучшего игрока минувшего сезона определялся путём голосования действующих тренеров и спортивных журналистов.

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