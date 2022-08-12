В «Инстанбул Башакшехир» заявили, что не заинтересованы в подписании Артёма Дзюбы

Глава по связям с общественностью турецкого «Истанбула» Гохан Йылмаз прокомментировал слухи о заинтересованности клуба в российском нападающем Артёме Дзюбе, находящемся сейчас в статусе свободного агента.

«Инстанбул» не заинтересован в подписании Артёма Дзюбы», — сказал Йылмаз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

33-летний Артём Дзюба провёл 55 матчей за сборную России и забил 30 голов. В 2022 году у него закончился контракт с «Зенитом». В футболке сине-бело-голубых нападающий принял участие в общей сложности в 249 играх и отметился 108 забитыми мячами. После окончания контракта с «Зенитом» Дзюба официально не связан трудовыми отношениями ни с одним из клубов.