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Кавазашвили: Соболев смог бы заиграть в «Барселоне» и стать там главным нападающим

Кавазашвили: Соболев смог бы заиграть в «Барселоне» и стать там главным нападающим
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре нападающего команды Александра Соболева, посчитав, что форвард смог бы закрепиться в испанской «Барселоне».

«Игру Саши Соболева оцениваю на четыре балла из пяти. Ему бог дал всё, это очень хороший футболист. Но, когда у тебя в «Спартаке» такие партнёры, ты не можешь раскрыться полностью. Вот Дзюба смог показать себя на 100%. То, что красно-белые отпустили Артёмку Дзюбу, — ошибка клуба. Конечно, это не главная ошибка Федуна, ведь за 19 лет он оформил больше ошибок, чем трофеев.

Соболев смог бы заиграть в «Барселоне», он бы показал там всё, на что он способен. И был бы главным нападающим клуба», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

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