Кавазашвили: Соболев смог бы заиграть в «Барселоне» и стать там главным нападающим

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре нападающего команды Александра Соболева, посчитав, что форвард смог бы закрепиться в испанской «Барселоне».
«Игру Саши Соболева оцениваю на четыре балла из пяти. Ему бог дал всё, это очень хороший футболист. Но, когда у тебя в «Спартаке» такие партнёры, ты не можешь раскрыться полностью. Вот Дзюба смог показать себя на 100%. То, что красно-белые отпустили Артёмку Дзюбу, — ошибка клуба. Конечно, это не главная ошибка Федуна, ведь за 19 лет он оформил больше ошибок, чем трофеев.
Соболев смог бы заиграть в «Барселоне», он бы показал там всё, на что он способен. И был бы главным нападающим клуба», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».
У «Спартака» трагедия, а «Зенит» буксует. Обзор 4-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #13:
- 12 августа 2022
-
19:46
-
19:43
-
19:39
-
19:36
-
19:23
-
19:22
-
19:09
-
19:08
-
19:03
-
18:54
-
18:46
-
18:44
-
18:29
-
18:25
-
18:22
-
18:18
-
18:15
-
17:51
-
17:49
-
17:40
-
17:36
-
17:30
-
17:17
-
17:13
-
16:58
-
16:56
-
16:48
-
16:33
-
16:12
-
16:12
-
15:56
-
15:56
-
15:39
-
15:34
-
15:29