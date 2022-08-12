Обамеянг намерен остаться в «Барселоне», габонца хочет видеть в «Челси» Тухель

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг не заинтересован в смене клубной прописки. Габонским футболистом интересуется лондонский «Челси» и лично главный тренер команды Томас Тухель, работавший с Обамеянгом в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Metro.

По сведениям источника, если 33-летний Пьер-Эмерик останется в «Барселоне», в клубе вновь будут настаивать на уходе хавбека Френки де Йонга и нападающего Мемфиса Депая для улучшения финансовой ситуации.

Обамеянг перешёл в «Барселону» в январе 2022 года в качестве свободного агента. В 23 матчах за команду он забил 13 голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик: