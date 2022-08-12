Обамеянг намерен остаться в «Барселоне», габонца хочет видеть в «Челси» Тухель
Поделиться
Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг не заинтересован в смене клубной прописки. Габонским футболистом интересуется лондонский «Челси» и лично главный тренер команды Томас Тухель, работавший с Обамеянгом в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Metro.
По сведениям источника, если 33-летний Пьер-Эмерик останется в «Барселоне», в клубе вновь будут настаивать на уходе хавбека Френки де Йонга и нападающего Мемфиса Депая для улучшения финансовой ситуации.
Обамеянг перешёл в «Барселону» в январе 2022 года в качестве свободного агента. В 23 матчах за команду он забил 13 голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик:
Комментарии
- 12 августа 2022
-
22:52
-
22:44
-
22:25
-
22:21
-
22:09
-
22:03
-
21:52
-
21:32
-
21:30
-
21:17
-
21:12
-
21:11
-
21:02
-
20:52
-
20:41
-
20:39
-
20:28
-
20:26
-
20:21
-
20:06
-
20:02
-
19:46
-
19:43
-
19:39
-
19:36
-
19:23
-
19:22
-
19:09
-
19:08
-
19:03
-
18:54
-
18:46
-
18:44
-
18:29
-
18:25
Партнерский контент