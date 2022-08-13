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«Динамо» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

«Динамо» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
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Сегодня, 13 августа, в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. В роли резервного рефери выступит Роман Сафьян.

«Динамо» в четырёх матчах набрало восемь очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (7) — на восьмом месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА (10).

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