«Манчестер Сити» отдаст защитника Каборе в «Марсель» на правах аренды

Манчестер Сити» отдаст защитника Иссу Каборе во французский «Марсель» на правах аренды. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, игрок пробудет в клубе до июня 2023 года.



Инсайдер уточняет, что у «Марселя» в договоре между клубами будет опция выкупа защитника за € 20 млн. Сам футболист прибудет во Францию уже сегодня.



Прошлый сезон 21-летний Исса Каборе провёл во французском «Труа». Всего представитель Буркина Фасо сыграл 31 встречу в Лиге 1, на его счету одну голевая передача. Также футболист заработал шесть жёлтых карточек и две красных. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 4 млн.

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