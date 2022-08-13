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«Манчестер Сити» отдаст защитника Каборе в «Марсель» на правах аренды

«Манчестер Сити» отдаст защитника Каборе в «Марсель» на правах аренды
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Манчестер Сити» отдаст защитника Иссу Каборе во французский «Марсель» на правах аренды. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, игрок пробудет в клубе до июня 2023 года.

Инсайдер уточняет, что у «Марселя» в договоре между клубами будет опция выкупа защитника за € 20 млн. Сам футболист прибудет во Францию уже сегодня.

Прошлый сезон 21-летний Исса Каборе провёл во французском «Труа». Всего представитель Буркина Фасо сыграл 31 встречу в Лиге 1, на его счету одну голевая передача. Также футболист заработал шесть жёлтых карточек и две красных. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 4 млн.

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