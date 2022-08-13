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«Локомотив» — «Крылья Советов»: составы команд на матч пятого тура РПЛ

«Локомотив» — «Крылья Советов»: составы команд на матч пятого тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Крыльев Советов» на матч пятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Игнатьев, Камано, Изидор.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко.

«Крылья Советов» в четырёх матчах набрали четыре очка и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (2) — на 14-м месте. Лидером соревнований является ЦСКА, набравший 10 очков.

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