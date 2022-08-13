Гуллит: Роналду сожалеет о возвращении в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит поделился мнением о возвращении нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».



«Думаю, он сожалеет о возвращении в «Манчестер Юнайтед». Криштиану этого не говорит, но я думаю, он перешёл туда из-за тёплых воспоминаний о прошлом. Он ожидал, что всё будет лучше. Криштиану хочет заткнуть рты всем критикам, у него ещё есть эта миссия», — приводит слова Гуллита Mundo Deportivo.



Напомним, Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. Ранее португалец выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год, когда команду тренировал сэр Алекс Фергюсон. В прошлом сезоне 37-летний нападающий провёл в английской Премьер-лиге 30 матчей, в которых забил 18 голов и отдал три голевые передачи.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: