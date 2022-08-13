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Александр Мостовой: «Зенит» — фаворит, но ЦСКА по-любому создаст проблемы

Александр Мостовой: «Зенит» — фаворит, но ЦСКА по-любому создаст проблемы
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА.

«Думаю, что «Зенит» — фаворит. Хотя многие говорят, что ЦСКА. Но всё равно у «Зенита» есть преимущество своего поля, он сильнее. По-любому ЦСКА создаст проблемы «Зениту». Другое дело, что любая команда способна отнять очки у «Зенита», если будет удаление или какая другая ошибка. Всё равно «Зенит» сильнее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч пятого тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 13 августа, на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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