«Зенит» — ЦСКА: составы команд на матч пятого тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА на матч пятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.



«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.



ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Гайич, Мендес, Чалов.

Московский ЦСКА набрал 10 очков в четырёх матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (8) — на четвёртом месте. В тройку лидеров входят также «Спартак» (10) и «Сочи» (9).