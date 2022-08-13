Канчельскис: «Зениту» нежелательно терять очки с ЦСКА — могут осложнить себе жизнь

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Зенитом» и ЦСКА, который состоится сегодня, 13 августа, в 17:00 мск.

«Как мне кажется, «Зенит» будет играть агрессивно. У ЦСКА же есть футболисты, которые могут сыграть индивидуально. Сейчас и «Зенит», и ЦСКА — две играющие команды. Но команда Семака чуть предпочтительнее, так как играют дома — в Петербурге всегда сложно.



«Зениту» нежелательно терять очки. У них одна задача — чемпионство. Могут осложнить себе жизнь, если потеряют очки с ЦСКА», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата вместе с московским «Спартаком» – у обоих клубов по 10 очков. «Зенит» набрал восемь очков по итогам четырёх встреч и располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы.