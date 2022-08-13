«Локомотив» — «Крылья Советов»: Глушенков открыл счёт

В матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» принимает «Крылья Советов». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 72-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Крылья Советов».

На 68-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков.

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Помогают ему ассистенты Михаил Иванов и Кирилл Большаков. В роли резервного рефери — Антон Анопа.



Самарские «Крылья Советов» набрали четыре очка в четырёх матчах и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (2) — на 14-м месте.