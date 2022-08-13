«Зенит» — ЦСКА: Чалов сравнял счёт на 63-й минуте с пенальти

Сегодня, 13 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит центральный матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Зенит» на своём поле принимает московский ЦСКА. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.



Нападающий «Зенита» Малком открыл счёт в добавленное к первому тайму время, из-за пределов штрафной замкнув передачу Андрея Мостового. Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга мог открывать счёт раньше, но несколько спасений совершил Игорь Акинфеев. На 60-й минуте форвард ЦСКА Фёдор Чалов заработал пенальти, который сумел реализовать сам на 63-й.



Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный судья — Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощник — Максим Гаврилин (Владимир).