Агент: думаю, «Зенит» выкупит Мантуана. Гол в ворота ЦСКА — просто потрясающий

Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, высказался о его перформансе в матче с ЦСКА (2:1) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Бразильский полузащитник забил победный мяч в дебютной игре.

«Думаю, «Зенит» выкупит Мантуана. Гол в ворота ЦСКА — просто потрясающий. Меня не удивило, что Густаво так сыграл, потому что он топ», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).



Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).