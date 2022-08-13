Федотов — об отменённом голе ЦСКА: одни видят вне игры, вторые — не видят

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал момент с отменённым голом в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2).

«Во втором тайме перевернули игру. Что-то начало походить на футбол. Игра пошла на встречных курсах. Мы забили гол. Потом отменённый гол. Хотя линий нет. Одни видят вне игры, вторые не видят. Всё могло сложиться гораздо благоприятнее. Ну и в конце потеряли концентрацию. Хотя нас там было предостаточно», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).



Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).