М. Кержаков: в ворота ЦСКА залетело бы три ещё в первом тайме, если бы не Акинфеев

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков похвалил своего коллегу Игоря Акинфеева за игру в очном матче команд в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.

«К пенальти готовился, как и готовился. В первом тайме доминировали, если бы не Игорь, в ворота ЦСКА три залетело бы — чудеса творил. Во втором тайме игра выравнялась, но Мантуан сумасшедший гол забил. Хорошо сработали замены», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).



Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).