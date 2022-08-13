«Манчестер Юнайтед» к концу первого тайма разгромно проигрывает «Брентфорду» — 0:4
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Сегодня, 13 августа, в матче 2-го тура Английской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Брентфорд» на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» принимает «Манчестер Юнайтед». К концу первого тайма манкунианцы проигрывают со счётом 0:4.
Первый гол в ворота «красных дьяволов» на 10-й минуте отправил полузащитник «Брентфорда» Джош да Силва. Удвоил преимущество «пчёл» на 18-й минуте датский хавбек Матиас Йенсен. Третий гол пришёлся на 30-ю минуту, отличился новичок команды Бен Ми. Четвёртый мяч в ворота «Юнайтед» на счету француза Брайан Мбемо. За манкунианцев с первых минут играет португалец Криштиану Роналду.
Напомним, в матчах 1-го тура «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону», а «Брентфорд» сыграл вничью с «Лестером».
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