«Манчестер Юнайтед» установил серию антирекордов

«Манчестер Юнайтед», потерпевший разгромное поражение в матче 2-го тура АПЛ с «Брентфордом» (0:4), установил несколько антирекордов, сообщает Opta Sports.
«Красные дьяволы» потерпели четвёртое поражение подряд в АПЛ — это их худшая серия с 1979 года. Кроме того, у «Юнайтед» семь подряд поражений в гостях в чемпионате Англии — худшая серия с 1936 года. Ещё манкунианцы завершат игровой день английской Премьер-лиги на последнем месте в турнирной таблице — такого не происходило с августа 1992 года.
Напомним, в 1-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Брайтону» со счётом 1:2. В следующем матче «красные дьяволы» сыграют с «Ливерпулем».
Команду возглавляет нидерландский специалист Эрик тен Хаг. В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял шестое место и осенью сыграет в Лиге Европы.
- 13 августа 2022
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